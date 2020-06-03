Кингстон рассказал, как его машину обстреляли в Москве

Бывший полузащитник «Локомотива», «Терека» и «Крыльев Советов» Лари Кингстон в интервью «СЭ» рассказал о неприятном случае в Москве.

— В дерби 2006 года между «Динамо» и «Локомотивом» произошел момент, по которому вас ярче всего помнят в России — фол на Леандро Фернандесе. Вас удалили и дали шесть матчей дисквалификации. Зачем вы играли так грубо? — вопрос Кингстону.

— Это было неумышленно! Все вокруг говорили, что я сделал это специально, но такое случается в футболе. Обычный эпизод: мячом никто не владеет, два игрока идут в стык с равной степенью завладеть им. Я не успел, выпрямил ногу, чтобы добраться до мяча, но попал в ногу сопернику... Это обычный эпизод — я не знаю, почему меня наказали так строго. Потом я извинился перед аргентинцем через Баффура Гьяна. Я был очень расстроен. Хорошо, что «Локомотив» выиграл, но после матча случилось еще кое-что неприятное.

— Расскажите.

— Мы с Гьяном ехали домой на одной машине, оба сидели на задних сиденьях, за рулем сидел водитель. В какой-то момент сзади раздался странный звук, мы с Гьяном обернулись и увидели дыру в заднем стекле. Водитель сразу понял, что в нас стреляли, пуля осталась в салоне. Мы остановились, водитель подобрал пулю. Больше, к счастью, в нас никто не стрелял.

— И вы так просто это оставили?

— Да, мы решили не поднимать скандал из-за этого. Все нормально. Может, кто-то ошибся и собирался стрелять не в меня. (Гоша Чернов)