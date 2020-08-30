Кикнадзе подтвердил интерес «Локомотива» к Санти Мине. Он играл со Смоловым в «Сельте»

— Что скажете о Санти Мине?

— У нас есть четыре-пять кандидатур, по которым ведем переговоры. Вопрос — с кем договоримся раньше. Все — нападающие высокого уровня.

— Так Санти Мина входит в список?

— Да.

— Другие фамилии назовете?

— Нет. (Максим Алланазаров)