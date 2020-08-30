Кикнадзе подтвердил интерес «Локомотива» к Санти Мине. Он играл со Смоловым в «Сельте»
22:25
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал об интересе клуба к форварду «Сельты» Санти Мине. По данным «СЭ», железнодорожники могут подписать его в летнее трансферное окно.
— Что скажете о Санти Мине?
— У нас есть четыре-пять кандидатур, по которым ведем переговоры. Вопрос — с кем договоримся раньше. Все — нападающие высокого уровня.
— Так Санти Мина входит в список?
— Да.
— Другие фамилии назовете?
— Нет. (Максим Алланазаров)
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