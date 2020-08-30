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Кикнадзе подтвердил интерес «Локомотива» к Санти Мине. Он играл со Смоловым в «Сельте»

22:25
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал об интересе клуба к форварду «Сельты» Санти Мине. По данным «СЭ», железнодорожники могут подписать его в летнее трансферное окно.

— Что скажете о Санти Мине?

— У нас есть четыре-пять кандидатур, по которым ведем переговоры. Вопрос — с кем договоримся раньше. Все — нападающие высокого уровня.

— Так Санти Мина входит в список?

— Да.

— Другие фамилии назовете?

— Нет. (Максим Алланазаров)

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