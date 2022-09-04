Литвинов получил травму в моменте с голом «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов получил травму в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».

Во время подачи углового футболист неудачно подвернул ногу. Он смог покинуть поле только с помощью врачей.

Вместо травмированного Ливтинова на поле появился полузащитник Наиль Умяров.

Отметим, что Литвинов получил травму в моменте, когда забил защитник «Зенита» Деян Ловрен. Но никакого нарушения на игроке красно-белых не было.