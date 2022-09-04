Литвинов получил травму в моменте с голом «Зенита»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов получил травму в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».
Во время подачи углового футболист неудачно подвернул ногу. Он смог покинуть поле только с помощью врачей.
Вместо травмированного Ливтинова на поле появился полузащитник Наиль Умяров.
Отметим, что Литвинов получил травму в моменте, когда забил защитник «Зенита» Деян Ловрен. Но никакого нарушения на игроке красно-белых не было.
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|17
|
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|4
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|
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|5
|1
|2
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|
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|4
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|
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|
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|0
|4
|4
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|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
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|
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|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
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|Г
|
|
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Спартак
|7
|
|
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Краснодар
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|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
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Краснодар
|3
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|Ж
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|7
|1
|2
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|
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Торпедо М
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|1
|1
|
|
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Локомотив
|3
|1
|1
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