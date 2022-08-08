Кержаков заявил об отсутствии предложения от «Урала» о работе главным тренером
Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, поступало ли ему предложение стать главным тренером «Урала».
«Как я уже говорил ранее, готов рассматривать предложения, если они будут. Это применимо ко многим командам, а не только к какому-то определенному клубу. В данный момент из «Урала» ко мне не обращались», — сказал Кержаков «СЭ».
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил «СЭ», что главный тренер команды Игорь Шалимов покинул клуб по обоюдному согласию.
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|
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|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
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|4
|2
|2
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|
5
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|4
|2
|2
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|
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|
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|
9
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|2
|1
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|
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|
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|
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|0
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|2
|4-8
|2
|
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|4
|0
|2
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|2
|
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|4
|0
|1
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|3-11
|1
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|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
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|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
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Локомотив
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|0
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|
Лео Гогличидзе
Урал
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|1
|0
|
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Краснодар
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|1
|0
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