Кержаков заявил об отсутствии предложения от «Урала» о работе главным тренером

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, поступало ли ему предложение стать главным тренером «Урала».

«Как я уже говорил ранее, готов рассматривать предложения, если они будут. Это применимо ко многим командам, а не только к какому-то определенному клубу. В данный момент из «Урала» ко мне не обращались», — сказал Кержаков «СЭ».

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил «СЭ», что главный тренер команды Игорь Шалимов покинул клуб по обоюдному согласию.