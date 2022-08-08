Мозес перенесет операцию. Полузащитник «Спартака» пропустит полгода

«Спартак» на официальном сайте сообщил, что полузащитнику команды Виктору Мозесу потребуется операция.

Футболист был травмирован в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Хавбек прошел медицинское обследование, по итогам которого у него было диагностировано повреждение ахиллова сухожилия. Игроку предстоит перенести операцию.

Восстановление займет около шести месяцев.

В этом сезоне 31-летний нигериец провел 4 матча за «Спартак», забив 2 гола.