Кержаков выступил против сокращения РПЛ

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков выступил против сокращения количества участников российской премьер-лиги.

«На данный момент все более-менее нормально. Нельзя терять футбол в регионах. Не знаю, как сокращение будет влиять на финансирование команд. Структура, которая сейчас существует, имеет право на жизнь. Что касается ФНЛ, единственная проблема — составление календаря. Разделить ФНЛ на две зоны? Сколько команд на Востоке? Немного. Все равно кому-то придется летать в Хабаровск. Надо просто сделать нормальный календарь, учитывать финансовые вопросы и интересы клубов в первую очередь, чтобы всем было комфортно», — приводит Metaratings слова Кержакова.

В январе появлялась информация о возможном сокращении РПЛ, при котором в турнире участвовали бы 12 клубов.