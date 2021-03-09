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Агент рассказал о состоянии травмированного Кирилла Набабкина

12:31
Кирилл Набабкин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Кирилл Набабкин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Арсен Минасов, агент защитника ЦСКА Кирилла Набабкина, рассказал «СЭ» о состоянии игрока после повреждения сухожилия.

«Пока нет никаких прогнозов. С Кириллом я общался, чувствует он себя нормально, настроен оптимистично. Еще не знаю, сможет ли он сыграть до конца сезона, но никакой операции не предвещается, Кирилл спокойно восстанавливается. Все будет зависеть от характера повреждения», — сказал Минасов «СЭ».

В текущем сезоне 34-летний Набабкин принял участие в 3 матчах в составе ЦСКА. Он выступает за красно-синих с 2010 года.

(Сергей Федоров)

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