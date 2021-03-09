Футболист «Уфы» Бизоза извинился за то, что наступил Погребняку шипами на колено

Полузащитник «Уфы» Парфе Бизоза извинился перед нападающим «Урала» Павлом Погребняком за грубую игру в матче 21-го тура Тинькофф-РПЛ (0:0). Бурундиец заработал красную карточку на 14-й минуте встречи за то, что наступил Погребняку шипами на колено.

«Футбол иногда бывает жестким. Хочу извиниться перед моими товарищами по команде, клубом и болельщиками. У нас был хороший шанс для того, чтобы взять три очка. Команда жестко боролась и взяла одно очко. Эта ошибка должна научить меня двигаться вперед. И, Павел Погребняк, друг мой, я вовсе не собирался тебя ударять! Я вернусь более сильным», — приводит пресс-служба «Уфы» слова Бизозы.

Бизоза перешел в «Уфу» в феврале 2021 года из «Олесунна». 22-летний футболист провел 2 матча за команду из Башкортостана и не отличился результативными действиями.