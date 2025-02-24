Кержаков рассказал о проблемах со спортом в провинциальных городах России

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков заявил о проблемах со спортом в провинциальных городах России.

— Как вам творчество Кравченко?

— Понятно, что многие вещи, о которых он говорит, есть в России. В видео с Бубликом, когда он записывал интервью в Гатчине, решил это снять на фоне разбитой стены... Не знаю, специально он это делал или нет, но проблемы, о которых он говорит, есть.

— О проблемах спорта в России в глубинках?

— Я знаю, что творится в глубинках со спортом в России, — там разруха.

— Знаете на примере чего?

— На примере детских школ, зарплат тренеров, инвентаря. Если мы говорим о системе, то в глубинках со спортом разруха. А это основа, фундамент всего. Есть энтузиасты, которые что-то пытаются изменить, и мы, футболисты, чем-то помогаем, просто не афишируем это.

— Как решать проблему эту?

— Без понятия. Можно лозунгами что-то кричать, но есть люди умнее меня, я просто не погружен в эту тему.

— Вы говорите, что помогаете... Что сделали?

— Все футболисты помогают, это просто не афишируется. Это личное дело каждого — кто-то стесняется, может.

— Не хочется лишнего внимания?

— Да. Были ситуации, когда благая вещь становилась достоянием общественности и находилось определенное количество людей, которые искали в этом негатив.

— Когда последний раз были у себя в городе?

— В Кингисеппе был последний раз в 2005 году. Два раза в год езжу в Тверскую область.

— Видите улучшения со спортом?

— Нет, — цитирует Кержакова «РБ Спорт».