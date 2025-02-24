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Кержаков рассказал о проблемах со спортом в провинциальных городах России

Камила Абдурахманова
корреспондент

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков заявил о проблемах со спортом в провинциальных городах России.

— Как вам творчество Кравченко?

— Понятно, что многие вещи, о которых он говорит, есть в России. В видео с Бубликом, когда он записывал интервью в Гатчине, решил это снять на фоне разбитой стены... Не знаю, специально он это делал или нет, но проблемы, о которых он говорит, есть.

— О проблемах спорта в России в глубинках?

— Я знаю, что творится в глубинках со спортом в России, — там разруха.

— Знаете на примере чего?

— На примере детских школ, зарплат тренеров, инвентаря. Если мы говорим о системе, то в глубинках со спортом разруха. А это основа, фундамент всего. Есть энтузиасты, которые что-то пытаются изменить, и мы, футболисты, чем-то помогаем, просто не афишируем это.

— Как решать проблему эту?

— Без понятия. Можно лозунгами что-то кричать, но есть люди умнее меня, я просто не погружен в эту тему.

— Вы говорите, что помогаете... Что сделали?

— Все футболисты помогают, это просто не афишируется. Это личное дело каждого — кто-то стесняется, может.

— Не хочется лишнего внимания?

— Да. Были ситуации, когда благая вещь становилась достоянием общественности и находилось определенное количество людей, которые искали в этом негатив.

— Когда последний раз были у себя в городе?

— В Кингисеппе был последний раз в 2005 году. Два раза в год езжу в Тверскую область.

— Видите улучшения со спортом?

— Нет, — цитирует Кержакова «РБ Спорт».

Источник: «РБ Спорт»
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Михаил Кержаков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

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