Кержаков оценил свой тренерский уровень

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал, как оценивает свой уровень работы.

«Я не могу сказать, что моментально реагирую на ситуации на футбольном поле — у меня просто нет такого опыта. Я не могу сказать, что я научился находить для игроков правильные слова, которые «цепляют», — сказал Кержаков. — Я учусь каждый день. Надеюсь, что прогрессирую, надеюсь, что становлюсь лучше. Но я все еще молодой тренер, который делает первые шаги в футболе».

Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года. Команда после семи туров чемпионата России занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков.