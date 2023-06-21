Бородин: «Федотов остался бы в «Сочи», если бы у нас не отняли возможность участвовать в Лиге чемпионов»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал, как команда восприняла уход главного тренера команды Владимира Федотова в ЦСКА.

«Я думаю, Владимир Валентинович остался бы в «Сочи», если бы у нас не отняли возможность участвовать в Лиге чемпионов, которую мы завоевали вместе со вторым местом. Любой тренер с удовольствием бы остался в команде, которую создал, в команде-семье, как мы говорим. Тем более, участвовать в таком турнире — это статусно, здорово. К тому же, мы почувствовали вкус еврокубков, когда за год до этого участвовали в Лиге Конференций. Команда сделала шаг вперед и была готова к новым высотам. Но сложилось так, как сложилось. Всем хотелось, чтобы Валентиныч остался, ребята очень хотели. Но это его выбор, он и сам уже его объяснял», — приводит «РБ Спорт» слова Бородина.

Федотов возглавлял «Сочи» с 2020 по 2022 год. В июне прошлого года он заключил долгосрочный контракт с ЦСКА. По итогам сезона-2022/23 армейцы под его руководством завоевали серебряные медали чемпионата России.