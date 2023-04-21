Кечинов считает, что «Спартак» покажет лучшую игру в сезоне в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов дал прогноз на матч 24-го тура РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Краснодаром».

«Спартак» — фаворит в игре с «Краснодаром», несмотря на то что у красно-белых сейчас нет результата. На мой взгляд, «Спартак» сильнее «быков» и по составу, и по игре. Все равно они скоро выйдут из этого пике, когда нет результата, хромает реализация и не все получается в обороне. У команды есть игра, футболисты продолжают гнуть свою линию, создают много моментов, это радует. Сейчас такое время, когда нет результата и нет уверенности. Я считаю, что в таких играх, как с «Краснодаром» проявляется характер и прерывается черная полоса. «Спартак» должен выиграть со счетом 1:0 или 2:1, разгрома здесь не будет. Красно-белые подойдут к этой игре со спортивной злостью, чтобы порадовать болельщиков, и сыграют свою лучшую игру в сезоне», — приводит слова Кечинова Metaratings.ru.

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится на «Открытие Банк Арене» 24 апреля. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени.