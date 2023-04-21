АСИ предлагает использовать карту болельщика только на матчах повышенной опасности

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предлагает использовать карту болельщика только на матчах с повышенной категорией опасности.

«Предусмотреть необходимость наличия карты болельщика только для матчей с повышенной категорией опасности, определяемой уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации (например, только для крупных международных футбольных турниров)», — сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.

27 марта президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая принять меры по упрощению использования систем идентификации футбольных болельщиков для инвалидов, пенсионеров и детей.