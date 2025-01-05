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Кечинов: «Может, Кахигао сейчас таких игроков привезет, что мы все ахнем»

Камила Абдурахманова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями о назначении Франсиса Кахигао спортивным директором красно-белых.

«Назначение Кахигао спортивным директором «Спартака» говорит о том, что пока руководство красно-белых смотрит в сторону легионеров, то есть, делается ставка на иностранцев. Поэтому и пригласили испанского специалиста с надеждой на то, что он сюда привезет хороших футболистов из-за границы. Давайте подождем и посмотрим на работу нового спортивного директора — может, он сейчас четверых-пятерых таких футболистов привезет, что мы все ахнем. Только время покажет, а потом уже будем сравнивать работу двух спортивных директоров», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Ранее Кахигао работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили, а также в «Галатасарае».

Источник: «РБ Спорт»
Валерий Кечинов
ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Булыкин считает, что шесть команд будут бороться за чемпионство в РПЛ в 2025 году
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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