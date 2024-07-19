Кечинов: «У «Оренбурга» есть футболисты, которые могут потрепать нервы «Спартаку»
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ «Оренбург» — «Спартак».
— «Оренбург» — непростой соперник. Игры с этой командой всегда тяжелые для «Спартака», особенно на выезде. Были и ничьи, и поражения. Думаю, сейчас будет такая же сложная игра. Уверен, «Оренбург» будет физически хорошо готов. Плюс есть футболисты, которые могут потрепать нервы «Спартаку». Поэтому ожидаю тяжелейший матч, — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».
Встреча 1-го тура РПЛ «Оренбург» — Спартак" состоится 21 июля и начнется в 17.30 мск.
Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|Ахмат
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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