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Сегодня, 23:05

Бушманов: «Надеюсь, «Спартак» сможет выступить лучше, чем в прошлом сезоне»

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о перспективах «красно-белых» в новом сезоне РПЛ.

«Надеюсь, что «Спартак» сможет выступить лучше, чем в прошлом сезоне, когда занял пятое место в чемпионатеРоссии. Это сейчас довольно молодая команда, и получается, что ребята стали на год старше и опытнее. Состав плюс-минус сохраняется, по крайней мере, костяк. Поэтому должно быть больше сыгранности. Понятно, какое-то время уйдет на то, чтобы тренер донес свои идеи, команда их восприняла и начала реализовывать. Соболев? Ситуация тут непростая. Везде уже прошла информация, что Алексндр уходит. И он вроде бы не против перейти в «Зенит». Считаю, что в таком случае футболиста лучше продать», — приводит слова Бушманова «Евро-Футбол.Ру».

В 1-м туре чемпионата России по футболу «Спартак» в гостях сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 21 июля и начнется в 17.30 мск.

Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру
Александр Соболев
Евгений Бушманов
ФК Спартак (Москва)
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Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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