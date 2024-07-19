Бушманов: «Надеюсь, «Спартак» сможет выступить лучше, чем в прошлом сезоне»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о перспективах «красно-белых» в новом сезоне РПЛ.

«Надеюсь, что «Спартак» сможет выступить лучше, чем в прошлом сезоне, когда занял пятое место в чемпионатеРоссии. Это сейчас довольно молодая команда, и получается, что ребята стали на год старше и опытнее. Состав плюс-минус сохраняется, по крайней мере, костяк. Поэтому должно быть больше сыгранности. Понятно, какое-то время уйдет на то, чтобы тренер донес свои идеи, команда их восприняла и начала реализовывать. Соболев? Ситуация тут непростая. Везде уже прошла информация, что Алексндр уходит. И он вроде бы не против перейти в «Зенит». Считаю, что в таком случае футболиста лучше продать», — приводит слова Бушманова «Евро-Футбол.Ру».

В 1-м туре чемпионата России по футболу «Спартак» в гостях сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 21 июля и начнется в 17.30 мск.