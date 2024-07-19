Бушманов: «Надеюсь, «Спартак» сможет выступить лучше, чем в прошлом сезоне»
Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о перспективах «красно-белых» в новом сезоне РПЛ.
«Надеюсь, что «Спартак» сможет выступить лучше, чем в прошлом сезоне, когда занял пятое место в чемпионатеРоссии. Это сейчас довольно молодая команда, и получается, что ребята стали на год старше и опытнее. Состав плюс-минус сохраняется, по крайней мере, костяк. Поэтому должно быть больше сыгранности. Понятно, какое-то время уйдет на то, чтобы тренер донес свои идеи, команда их восприняла и начала реализовывать. Соболев? Ситуация тут непростая. Везде уже прошла информация, что Алексндр уходит. И он вроде бы не против перейти в «Зенит». Считаю, что в таком случае футболиста лучше продать», — приводит слова Бушманова «Евро-Футбол.Ру».
В 1-м туре чемпионата России по футболу «Спартак» в гостях сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 21 июля и начнется в 17.30 мск.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -