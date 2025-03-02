Кечинов о победе «Спартака» над «Оренбургом»: «Легкой прогулки не было»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился «СЭ» впечатлениями от победы красно-белых над «Оренбургом» (2:0) в матче 19-го тура РПЛ.

«Как и предполагалось, легкой прогулки не было, особенно в первом тайме. «Оренбург» действовал сугубо от обороны, уповая на быстрые контратаки. Благодаря такой вязкой игре оренбуржцы практически ничего не дали создать «Спартаку», но во втором тайме красно-белые смогли поймать соперника на ответной атаке, из-за чего Маркиньос остался без опеки. Этим «Спартак» и воспользовался, после чего последовал отличный гол Угальде, который смог переиграть защитника. По итогу, этот эпизод предрешил дальнейший исход встречи», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» (40 очков) поднялся на второе место в РПЛ. По дополнительным показателям красно-белые уступают «Зениту» и опережают «Краснодар». «Оренбург» (8) остается последним в турнирной таблице РПЛ.

(Денис Сафронов)