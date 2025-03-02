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Кечинов о победе «Спартака» над «Оренбургом»: «Легкой прогулки не было»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился «СЭ» впечатлениями от победы красно-белых над «Оренбургом» (2:0) в матче 19-го тура РПЛ.

«Как и предполагалось, легкой прогулки не было, особенно в первом тайме. «Оренбург» действовал сугубо от обороны, уповая на быстрые контратаки. Благодаря такой вязкой игре оренбуржцы практически ничего не дали создать «Спартаку», но во втором тайме красно-белые смогли поймать соперника на ответной атаке, из-за чего Маркиньос остался без опеки. Этим «Спартак» и воспользовался, после чего последовал отличный гол Угальде, который смог переиграть защитника. По итогу, этот эпизод предрешил дальнейший исход встречи», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» (40 очков) поднялся на второе место в РПЛ. По дополнительным показателям красно-белые уступают «Зениту» и опережают «Краснодар». «Оренбург» (8) остается последним в турнирной таблице РПЛ.

(Денис Сафронов)

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Валерий Кечинов
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
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Гамид Агаларов
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Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

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