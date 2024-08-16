«Динамо» продлило контракт с Майсторовичем до 2029 года

Защитник «Динамо» Милан Майсторович продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 19-летним сербом рассчитано до конца сезона-2028/29.

Майсторович выступает за «Динамо» с февраля 2023 года. В текущем сезоне защитник провел 6 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.