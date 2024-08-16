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Сегодня, 21:04

«Динамо» продлило контракт с Майсторовичем до 2029 года

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Динамо» Милан Майсторович продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 19-летним сербом рассчитано до конца сезона-2028/29.

Майсторович выступает за «Динамо» с февраля 2023 года. В текущем сезоне защитник провел 6 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

ФК Динамо (Москва)
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 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
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 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
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 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
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 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
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 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
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 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
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