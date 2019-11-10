КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес арбитров

КДК РФС на ближайшем заседании рассмотрит высказывания главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в адрес арбитров в перерыве матча 16-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:2). Об этом «СЭ» сообщили в пресс-службе РФС.

Белорусскому специалисту не понравилось судейство в первом тайме встречи. Когда команды уходили на перерыв, Гончаренко подошел к арбитрам и высказал свои претензии, за что получил желтую карточку. Позже он снова подошел к судьям в подтрибунном помещении и выразил недовольство, используя нецензурную лексику. Это попало в телетрансляцию. Главным арбитром матча был Станислав Васильев.

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