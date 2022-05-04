КДК РФС рассмотрит скандирование ненормативной лексики со стороны болельщиков «Зенита»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке на ближайшее заседание контрольно-дисциплинарного комитета.

«Рассмотрим скандирование ненормативной лексики со стороны болельщиков «Зенита», «Локомотива» и «Динамо», также рассмотрим выход главного тренера «Спартака» Ваноли за пределы технической зоны», — сказал Григорьянц «СЭ».

30 апреля петербуржцы обыграли «Локомотив» (3:1) на «Газпром Арене» и в девятый раз в своей истории завоевали золотые медали чемпионата страны.