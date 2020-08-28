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КДК РФС отменил красную карточку Швецу в матче с «Локомотивом»

17:30
Антон Швец. Фото ФК «Ахмат»
Антон Швец. Фото ФК «Ахмат»
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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил красную карточку полузащитнику «Ахмата» Антону Швецу, ошибочно показанную в матче 5-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:2), сообщает пресс-служба грозненцев.

Швец был удален в компенсированное время встречи с московской командой.

27-летний российский футболист сможет принять участие в ближайшей игре с ЦСКА.

Локомотив — Ахмат

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