КДК РФС отменил красную карточку Швецу в матче с «Локомотивом»
17:30
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил красную карточку полузащитнику «Ахмата» Антону Швецу, ошибочно показанную в матче 5-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:2), сообщает пресс-служба грозненцев.
Швец был удален в компенсированное время встречи с московской командой.
27-летний российский футболист сможет принять участие в ближайшей игре с ЦСКА.
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