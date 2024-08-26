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Сегодня, 11:51

КДК РФС накажет «Локомотив» по итогам матча против «Ростова»

Константин Белов
Корреспондент
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«Локомотив» — «Ростов»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке заседания комитета по итогам 6-го тура РПЛ.

«Тренер «Рубина» Рахимов неоднократно выходил за пределы технической зоны, пятое нарушение в сезоне. После матча «Факел» — «Оренбург» с восточной трибуны стадиона выбежал болельщик. В матче «Ахмат» — «Химки» после забитого третьего гола хозяев на футбольное поле выбежал болельщик.

После окончания встречи против «Крыльев Советов» не все футболисты «Пари НН» прошли через микст-зону. Еще главный тренер «Пари НН» Илич выходил за пределы техзоны, это первое нарушение в сезоне. И в матче «Локомотив» — «Ростов» у команды хозяев зафиксирована задержка выхода из раздевалки на второй тайм на три минуты", — сказал Григьрянц «СЭ».

После 6-го тура «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Зенит» располагается на втором месте (14), «Краснодар» замыкает тройку (12).

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
18
7
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«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
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«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
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КДК РФС накажет «Спартак» за поведение болельщиков в матче против «Зенита»

Агент Боселли заявил, что Карраскаль счастлив быть в «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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