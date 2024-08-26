КДК РФС накажет «Локомотив» по итогам матча против «Ростова»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке заседания комитета по итогам 6-го тура РПЛ.

«Тренер «Рубина» Рахимов неоднократно выходил за пределы технической зоны, пятое нарушение в сезоне. После матча «Факел» — «Оренбург» с восточной трибуны стадиона выбежал болельщик. В матче «Ахмат» — «Химки» после забитого третьего гола хозяев на футбольное поле выбежал болельщик.

После окончания встречи против «Крыльев Советов» не все футболисты «Пари НН» прошли через микст-зону. Еще главный тренер «Пари НН» Илич выходил за пределы техзоны, это первое нарушение в сезоне. И в матче «Локомотив» — «Ростов» у команды хозяев зафиксирована задержка выхода из раздевалки на второй тайм на три минуты", — сказал Григьрянц «СЭ».

После 6-го тура «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Зенит» располагается на втором месте (14), «Краснодар» замыкает тройку (12).