КДК РФС накажет «Спартак» за поведение болельщиков в матче против «Зенита»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил «СЭ», что комитет рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

Болельщики красно-белых во время матча кричали «Зенит» — позор российского футбола!»

«По материалам СМИ рассмотрим поведение болельщиков «Спартака» в матче против «Зенита», — сказал Григорьянц «СЭ».

После 6-го тура «Зенита» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. У «Спартака» 11 очков, команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.