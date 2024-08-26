Агент Боселли заявил, что Карраскаль счастлив быть в «Динамо»

Футбольный агент Пабло Боселли рассказал, что думает о выступлении Хорхе Карраскаля в нынешнем сезоне за «Динамо».

«Думаю, Хорхе достаточно быстро вновь станет важным футболистом для клуба. По сути, у него не было отпуска, поэтому все так получается. Но он очень счастлив в «Динамо», — цитирует Боселли «РБ Спорт».