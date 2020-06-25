КДК оштрафовал Азмуна и Жоау Мариу на 20 тысяч рублей за нарушения мер безопасности

КДК РФС огласил штрафы, наложенные на команды и футболистов по итогам 23-го тура Тинькофф-чемпионата России.

«Крылья Советов» после игры с «Ахматом» оштрафованы на 30 тысяч рублей за нарушение двух пунктов регламента РФС по возобновлению сезона-2019/20: 3.6.6 («порядок допуска зрителей») и 3.2.4. («контроль доступа/меры»).

«Ахмат» также за нарушения контроля доступа оштрафован на 20 тысяч.

«Ростов» после игры с «Сочи» оштрафован на 25 тысяч за нарушения контроля доступа и пункта 3.5 («запрещенные действия на время матчей»). «Сочи» заплатит аналогичную сумму за нарушение пункта 3.1.5.4 («лицам, аккредитованным в Чистой зоне, за исключением судей, запрещено приближаться на расстояние менее 1,5 — 2 метров к игрокам и иным членам команды»).

После игры с «Оренбургом» хавбек «Локомотива» Жоау Мариу оштрафован на 20 тысяч («контроль доступа/меры»).

Аналогичное наказание наложено на нападающего «Зенита» Сердара Азмуна после встречи с ЦСКА.

— Приоритетом РФС при проведении матчей Тинькофф-РПЛ и Олимп-Кубка России по футболу сезона 2019/20 является здоровье всех участников соревнований и зрителей, находящихся на стадионе, — пояснил глава КДК РФС Артур Григорьянц. — Организаторы и участники должны минимизировать риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

КДК РФС применил к клубам, допустившим грубые нарушения социальной дистанции зрителями на стадионе, а также к некоторым игрокам, которые взаимодействовали с болельщиками и представителями СМИ во время и после матча, денежные штрафы в строгом соблюдении Дисциплинарного регламента РФС.

Мы считаем недопустимым отношение некоторых клубов к инструкциям Роспотребнадзора и соблюдению норм Регламента. В этой связи КДК РФС будет оперативно реагировать на возможные нарушения. В случае повторения подобных и иных случаев КДК РФС будет применять более строгие санкции.