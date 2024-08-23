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Белоус считает, что Промес усилил бы игру «Спартака» в случае возвращения

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-генеральный директор футбольных клубов «Москва» и «Ростов» Юрий Белоус предположил, как можнт измениться игра «Спартака» в случае возвращения нападающего Квинси Промеса.

«Хороший игрок всегда сможет адаптироваться к новым требованиям и обстоятельствам. Промес не исключение. Он бы раскрасил игру «Спартака» в атаке. Думаю, отлично взаимодействовал бы с новичками.

Угальде с Промесом мог бы еще больше забивать. Красно-белые с Промесом или без всегда должны бороться за чемпионство. Болельщики не приемлют ничего, кроме первого места. Для этого есть история команды, деньги и возможности", — цитирует Белоуса Legalbet.

Летом 2024 года у Промеса закончился контракт со «Спартаком», на данный момент игрок находится без клуба и тренируется индивидуально.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с московским клубом, из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

32-летний нидерландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год. В составе красно-белых форвард стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: Legalbet
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Юрий Белоус
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