«Казалось, что мы играли дома». Ларссон поблагодарил болельщиков «Спартака»
21:51
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку в гостевом матче против «Рубина» (2:0).
— Хочу поблагодарить фанов, которые болели за нас на стадионе, — приводит слова шведа пресс-служба москвичей. — Казалось, что мы играли дома — это прекрасно!
Очень рад забить, особенно с правой, что получается у меня нечасто.
Мы хотим сказать спасибо.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
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