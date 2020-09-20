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«Казалось, что мы играли дома». Ларссон поблагодарил болельщиков «Спартака»

21:51
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку в гостевом матче против «Рубина» (2:0).

— Хочу поблагодарить фанов, которые болели за нас на стадионе, — приводит слова шведа пресс-служба москвичей. — Казалось, что мы играли дома — это прекрасно!

Очень рад забить, особенно с правой, что получается у меня нечасто.

Мы хотим сказать спасибо.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




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