«Казалось, что мы играли дома». Ларссон поблагодарил болельщиков «Спартака»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку в гостевом матче против «Рубина» (2:0).

— Хочу поблагодарить фанов, которые болели за нас на стадионе, — приводит слова шведа пресс-служба москвичей. — Казалось, что мы играли дома — это прекрасно!

Очень рад забить, особенно с правой, что получается у меня нечасто.

Мы хотим сказать спасибо.