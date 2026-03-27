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«Кайрат» перед матчем с «Зенитом» приземлился в Москве из-за закрытого аэропорта в Петербурге

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Кайрат» не сумел сразу прибыть в Санкт-Петербург перед товарищеским матчем с «Зенитом», сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

«Кайрат» вылетел в Петербург по расписанию, однако за час до прибытия аэропорт Пулково был закрыт, в результате чего команда не смогла совершить посадку: борт сел в Москве.

ФК «Зенит» в круглосуточном режиме поддерживал непрерывную связь с делегацией «Кайрата». Ночью сотрудники клуба оперативно организовали поиск и подготовку двух комфортабельных автобусов для трансфера команды в Санкт-Петербург, стараясь минимизировать неудобства, вызванные форс-мажором.

В настоящее время команда из Казахстана уже прибыла в Петербург для участия в завтрашнем матче Winline Суперсерии.

От лица клуба мы выражаем искреннюю признательность ФК «Кайрат» за проявленное понимание и готовность провести игру в сложившихся обстоятельствах. Мы приложим все усилия, чтобы матч прошел на высоком уровне и оставил положительные впечатления у игроков и болельщиков, — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

«Зенит» проведет товарищеский матч с «Кайратом» субботу, 28 марта. Начало — в 19.00 по московскому времени.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
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Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

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