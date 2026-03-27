«Кайрат» перед матчем с «Зенитом» приземлился в Москве из-за закрытого аэропорта в Петербурге

«Кайрат» не сумел сразу прибыть в Санкт-Петербург перед товарищеским матчем с «Зенитом», сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

«Кайрат» вылетел в Петербург по расписанию, однако за час до прибытия аэропорт Пулково был закрыт, в результате чего команда не смогла совершить посадку: борт сел в Москве.

ФК «Зенит» в круглосуточном режиме поддерживал непрерывную связь с делегацией «Кайрата». Ночью сотрудники клуба оперативно организовали поиск и подготовку двух комфортабельных автобусов для трансфера команды в Санкт-Петербург, стараясь минимизировать неудобства, вызванные форс-мажором.

В настоящее время команда из Казахстана уже прибыла в Петербург для участия в завтрашнем матче Winline Суперсерии.

От лица клуба мы выражаем искреннюю признательность ФК «Кайрат» за проявленное понимание и готовность провести игру в сложившихся обстоятельствах. Мы приложим все усилия, чтобы матч прошел на высоком уровне и оставил положительные впечатления у игроков и болельщиков, — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

«Зенит» проведет товарищеский матч с «Кайратом» субботу, 28 марта. Начало — в 19.00 по московскому времени.

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