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27 марта, 16:55

Кахигао — об отстранении России: «Несправедливо наказывать спортсменов. Абсурдная ситуация»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао раскритиковал отстранение российских команд от международных соревнований.

«Это очень несправедливо — наказывать российских спортсменов, у которых нет права голоса в политике. Лично для меня ситуация абсурдна и крайне несправедлива. У России была бы конкурентоспособная команда. Когда ты живешь здесь, понимаешь, что реальность отличается — уровень намного выше, чем можно ожидать.

Россия страдает несправедливо, потому что есть страны, которые совершают геноцид, но не наказываются. Насколько мне известно, Россия не совершает никакого геноцида. Почему за это должен расплачиваться российский футболист?» — приводит слова Кахигао испанская AS.

Все российские команды с 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
УЕФА
ФИФА
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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