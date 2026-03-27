Нападающий Воробьев заявил, что Карпин отличается от других тренеров своей требовательностью

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев назвал отличительные черты главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Валерий Георгиевич — требовательный тренер, ему важно, чтобы все футболисты не на 100, а на 150 процентов выкладывались. Каждый тренер индивидуален по-своему. С Георгиевичем можно и поговорить. Он может объяснить, но может и напихать. Как человек он хороший, в общении тоже. Можно сказать, футбольный», — цитирует Воробьева ТАСС.

Форвард дебютировал в национальной команде при Карпине в сентябре 2024 года в матче против Вьетнама (3:0).