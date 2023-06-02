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Кавазашвили: «Кержаков не нужен «Спартаку», там есть свои вратари»

Алина Савинова
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением, стоит ли «Зениту» продлить контракт с вратарем Михаилом Кержаковым.

«Как профессиональный вратарь я могу сказать, что Кержаков достаточно уверенно играет в воротах «Зенита». Его возраст говорит о его зрелости, а не о том, что он не умеет играть и больше не сможет стоять в воротах. В «Зените» так подумали про Дзюбу, которого освободили. Пусть он не играет так блестяще как в «Зените», но зато сейчас в «Локомотиве» выглядит очень здорово. Выводы надо делать», — приводит «Спорт День за Днем» слова Кавазашвили.

Также он ответил на вопрос, нужно ли «Спартаку» присмотреться к кандидатуре Кержакова.

«Нужен ли Кержаков «Спартаку»? Нет. В «Спартаке» есть свои вратари. Они никого другого брать не будут», — добавил экс-голкипер.

На счету 36-летнего Кержакова 24 матча за петербургскую команду в текущем сезоне РПЛ. Он пропустил 16 мячей и в 12 играх сохранял ворота в неприкосновенности.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kavazashvili-kerzhakov-ne-nuzhen-spartaku
Анзор Кавазашвили
Михаил Кержаков
Футбол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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Кр. Советов – Спартак
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Локомотив – Торпедо
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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Оренбург – Динамо
 - : -
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Пари НН – Химки
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