Кавазашвили назвал катастрофой трансфер Педро Роши в «Спартак» за 12 миллионов

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал расторжение контракта бразильского форварда Педро Роши со «Спартаком».

«У нас в «Спартаке» денег много. Я рад, что хозяин щедрый и покупает футболистов, которые не нужны команде. Это говорит о том, что политика пополнения команды иностранными футболистами находится на ужасно низком уровне. Это катастрофа, когда за 12 миллионов покупают футболиста, а он столько времени сидит и прожирает харчи. А потом его отпускают просто так», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Роша перешел в «Спартак» в августе 2017 года из «Гремиу». На его счету 1 гол в 19 матчах за основную команду красно-белых. С 2019 года форвард выступал в бразильских «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетику Паранаэнсе» на правах аренды из «Спартака».