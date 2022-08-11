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Кавазашвили назвал вариант продолжения карьеры для Юрана

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Юран.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший член комитета Российского футбольного союза (РФС) по договорным матчам Анзор Кавазашвили прокомментировал ситуацию вокруг бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана.

10 августа подмосковный клуб сообщили об отставке 53-летнего специалиста. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Юран пытался организовать договорной матч с «Ростовом» в конце прошлого сезона.

— Верите ли вы в то, что Юран пытался организовать договорной матч?

— Нет. Это наш великий игрок и тренер. Сергей всегда был лицом сборной и клуба, человеком, который всегда показывал свой патриотизм. У Юрана принципиальный жесткий характер. Он может все прямо сказать в лицо. И вдруг из него делают взяточника, коррупционера. Кому это понадобилось? Видимо, какие-то конфликты с руководством клуба.

— Правильно ли сделали «Химки», что не подали в суд на Карпова за обвинения в адрес Юрана? Ведь косвенно это может означать признание вины.

— Это вы, журналистское сообщество, должны вызвать этого журналиста и спросить, есть ли у него доказательства? У него должны быть прямые улики, как минимум аудиозапись. На данный момент никто ни одного прямого обвинения Сергею не предоставил.

— Пригласит ли кто-то Юрана работать в Российской премьер-лиге после этой истории или он станет персоной нон грата?

— Я думаю, что эта ситуация не повлияет на дальнейшую карьеру Сергея. Куда он сейчас может пойти? Может, в команду Первой лиги, чтоб переждать эту информационную бурю, которую против него подняли, — приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днем».

Новым главным тренером «Химок» стал Николай Писарев. Контракт с 53-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2023/24.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kavazashvili-nazval-variant-prodolzheniya-karery-dlya-yurana
Анзор Кавазашвили
Сергей Юран
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