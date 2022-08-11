Шмаров о Роше в «Спартаке»: «Ошибка селекции. Какой-то сумасшедший решил посмеяться»

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Шмаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на разрыв контракта Педро Роши с московским клубом.

«Трансфер Роши — ошибка селекционного отдела. Памятник перед стадионом «Спартака» — бред сумасшедшего. Какой-то сумасшедший в Бразилии решил посмеяться над Рошей. Он хоть на игрока похож? Каждый с ума сходит по-своему. Даже не знаю, какой трансфер может быть хуже», — сказал Шмаров «СЭ».

Роша перешел в «Спартак» в августе 2017 года из «Гремиу». На его счету 1 гол в 19 матчах за основную команду красно-белых. С 2019 года форвард выступал в бразильских «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетику Паранаэнсе» на правах аренды из «Спартака».