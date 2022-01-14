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Каттани: «С приходом Николсона «Спартак» будет чувствовать себя увереннее»

Каттани объяснил, почему «Спартак» решил приобрести нового форварда
Сергей Федоров
,  
Владимир Пушкарев

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани во время пресс-конференции прокомментировал покупку нового нападающего, а не защитника.

— Можете объяснить логику покупки нападающего? Болельщики давно ждут опорника и правого защитника.

— Я смотрел дважды каждый матч «Спартака» в этом сезоне. Клуб потерял много очков из-за неуверенной реализации моментов. Я не возлагаю ответственность конкретно на линию нападения. Когда команда идет на том месте, на котором сейчас, ответственность идет на всех игроках от вратаря до нападающего. С приходом этого форварда я буду чувствовать себя увереннее, увереннее будет чувствовать себя команда. Николсон может играть с любым игроком.

— Но Николссон может забыть пять, а из-за отсутствия правого защитника пропустить шесть.

— У нас схема без правого защитника. Три центральных защитника? Я не господин Ваноли, но структура понятна.

«Спартак» объявил о переходе Николсона из «Шарлеруа» 21 декабря 2021 года. Соглашение с ямайцем рассчитано до 30 июня 2026 года.

Красно-белые идут на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах.

ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
Шамар Николсон
0
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 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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