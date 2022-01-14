Каттани: «С приходом Николсона «Спартак» будет чувствовать себя увереннее»

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани во время пресс-конференции прокомментировал покупку нового нападающего, а не защитника.

— Можете объяснить логику покупки нападающего? Болельщики давно ждут опорника и правого защитника.

— Я смотрел дважды каждый матч «Спартака» в этом сезоне. Клуб потерял много очков из-за неуверенной реализации моментов. Я не возлагаю ответственность конкретно на линию нападения. Когда команда идет на том месте, на котором сейчас, ответственность идет на всех игроках от вратаря до нападающего. С приходом этого форварда я буду чувствовать себя увереннее, увереннее будет чувствовать себя команда. Николсон может играть с любым игроком.

— Но Николссон может забыть пять, а из-за отсутствия правого защитника пропустить шесть.

— У нас схема без правого защитника. Три центральных защитника? Я не господин Ваноли, но структура понятна.

«Спартак» объявил о переходе Николсона из «Шарлеруа» 21 декабря 2021 года. Соглашение с ямайцем рассчитано до 30 июня 2026 года.

Красно-белые идут на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах.