Каттани готов консультировать «Спартак» удаленно
Лука Каттани готов помогать «Спартаку» после ухода с поста спортивного директора клуба.
«Сегодня Каттани попрощался с командой и сотрудниками офиса красно-белых. Лука отметил, что в случае необходимости готов будет консультировать «Спартак» удаленно», — говорится в официальном заявлении красно-белых.
40-летний Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года. Сегодня, 13 июля, московский клуб объявил, что итальянец покинул клуб.
По информации «СЭ», «Спартак» не будет назначать спортивного директора до зимы этого года.
Источник: https://t.me/fcsmtg/2029
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