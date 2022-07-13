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Сегодня, 11:25

Каттани готов консультировать «Спартак» удаленно

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лука Каттани.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Лука Каттани готов помогать «Спартаку» после ухода с поста спортивного директора клуба.

«Сегодня Каттани попрощался с командой и сотрудниками офиса красно-белых. Лука отметил, что в случае необходимости готов будет консультировать «Спартак» удаленно», — говорится в официальном заявлении красно-белых.

40-летний Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года. Сегодня, 13 июля, московский клуб объявил, что итальянец покинул клуб.

По информации «СЭ», «Спартак» не будет назначать спортивного директора до зимы этого года.

Источник: https://t.me/fcsmtg/2029
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ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
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