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Семшов: «Нынешний формат РПЛ оптимальный»

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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал новость о возможном изменении формата РПЛ.

«Формат РПЛ, который есть сейчас, является самым оптимальным. Можно только расширить лигу до 18 команд. Спортивная составляющая должна присутствовать. Худшие команды чемпионата должны вылетать, а лучшие из Первой лиги подниматься. Не надо ничего нового придумывать. Плей-офф РПЛ? Возможно, да, но этот вариант нужно еще доработать. Все-таки формат плей-офф подходит больше для Кубка России», — сказал Семшов «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что несколько руководителей клубов РПЛ провели переговоры с РФС о создании закрытой премьер-лиги.

Источник: РБ Спорт
Игорь Семшов
РПЛ
РФС
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