Семшов: «Нынешний формат РПЛ оптимальный»
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал новость о возможном изменении формата РПЛ.
«Формат РПЛ, который есть сейчас, является самым оптимальным. Можно только расширить лигу до 18 команд. Спортивная составляющая должна присутствовать. Худшие команды чемпионата должны вылетать, а лучшие из Первой лиги подниматься. Не надо ничего нового придумывать. Плей-офф РПЛ? Возможно, да, но этот вариант нужно еще доработать. Все-таки формат плей-офф подходит больше для Кубка России», — сказал Семшов «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что несколько руководителей клубов РПЛ провели переговоры с РФС о создании закрытой премьер-лиги.
Источник: РБ Спорт
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
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|0
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|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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