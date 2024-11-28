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Сегодня, 10:15

Нападающий «Факела» Каштанов: «Когда возвращались из Грозного, это просто треш какой-то был!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Нападающий «Факела» Алексей Каштанов в интервью «СЭ» рассказал о сложных выездах его команды.

— Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе недавно в интервью «СЭ» сказал: «Команда третий сезон подряд добирается сначала семь-восемь часов на автобусе до Москвы, а потом летит рейсовыми самолетами до точки Б, где проводит гостевой матч. И точно так же возвращаемся. То есть мы тренируемся на несколько дней меньше, чем практически любой соперник. То же самое происходит с восстановлением. Нарушается весь тренировочный процесс, тем более в той ситуации, когда «Факел» борется за выживание, за сохранение прописки в РПЛ».

— Так и есть. Скажу вам больше. Когда возвращались из Грозного, это просто треш какой-то был! Я вообще не понимал, где нахожусь.

— Ничего себе.

— Ну да. Игра закончилась вечером. Утром, в пять или в шесть часов, вылетели в Москву. Долетели, а потом на автобусе по пробкам ехали в Воронеж. И оказались здесь где-то в 10 вечера...

— И как долго отходите от таких длительных поездок?

— Дня два-три.

— Тяжело тренироваться?

— Ну... Здесь такие же выезда получаются, как и во второй лиге у меня были. Ничем не отличаются.

— Хотите сказать, что такая логистика влияет на результаты команды?

— Не надо искать никаких оправданий! Вот приезжаешь ты в гости к «Локо». «РЖД- Арена», приятное поле, мячи не спущены. Тебя по телевизору показывают. Какие оправдания?! Ты в премьер-лиге играешь. Везде надо искать плюсы. Да, приходится довольно долго ехать на автобусе. Ну и что? Скачиваю фильмы, смотрю, узнаю что-то новое. Зачем психовать, расходовать свои эмоции? Раз мы столкнулись с такими условиями, значит, мы их приняли. Если тебе не нравится, просто не подписывай контракт с клубом и занимайся другим делом. В чем проблема? А раз ты на контракте, выходи на поле и играй достойно!

Алексей Каштанов и&nbsp;Джемал Табидзе в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала (1:1). «Когда работал в «Пятерочке», весил 115 кг». Каштанов — о «Факеле», Гончаренко и ипотеке

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Алексей Каштанов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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