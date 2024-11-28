Нападающий «Факела» Каштанов: «Когда возвращались из Грозного, это просто треш какой-то был!»
Нападающий «Факела» Алексей Каштанов в интервью «СЭ» рассказал о сложных выездах его команды.
— Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе недавно в интервью «СЭ» сказал: «Команда третий сезон подряд добирается сначала семь-восемь часов на автобусе до Москвы, а потом летит рейсовыми самолетами до точки Б, где проводит гостевой матч. И точно так же возвращаемся. То есть мы тренируемся на несколько дней меньше, чем практически любой соперник. То же самое происходит с восстановлением. Нарушается весь тренировочный процесс, тем более в той ситуации, когда «Факел» борется за выживание, за сохранение прописки в РПЛ».
— Так и есть. Скажу вам больше. Когда возвращались из Грозного, это просто треш какой-то был! Я вообще не понимал, где нахожусь.
— Ничего себе.
— Ну да. Игра закончилась вечером. Утром, в пять или в шесть часов, вылетели в Москву. Долетели, а потом на автобусе по пробкам ехали в Воронеж. И оказались здесь где-то в 10 вечера...
— И как долго отходите от таких длительных поездок?
— Дня два-три.
— Тяжело тренироваться?
— Ну... Здесь такие же выезда получаются, как и во второй лиге у меня были. Ничем не отличаются.
— Хотите сказать, что такая логистика влияет на результаты команды?
— Не надо искать никаких оправданий! Вот приезжаешь ты в гости к «Локо». «РЖД- Арена», приятное поле, мячи не спущены. Тебя по телевизору показывают. Какие оправдания?! Ты в премьер-лиге играешь. Везде надо искать плюсы. Да, приходится довольно долго ехать на автобусе. Ну и что? Скачиваю фильмы, смотрю, узнаю что-то новое. Зачем психовать, расходовать свои эмоции? Раз мы столкнулись с такими условиями, значит, мы их приняли. Если тебе не нравится, просто не подписывай контракт с клубом и занимайся другим делом. В чем проблема? А раз ты на контракте, выходи на поле и играй достойно!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|
2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|
6
|ЦСКА
|16
|8
|3
|5
|25-12
|27
|
7
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|20-22
|22
|
8
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|22-27
|20
|
9
|Пари НН
|16
|4
|4
|8
|15-27
|16
|
10
|Акрон
|16
|4
|4
|8
|19-33
|16
|
11
|Динамо Мх
|16
|3
|7
|6
|9-14
|16
|
12
|Кр. Советов
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
13
|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
14
|Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|- : -
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|- : -
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|7
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3