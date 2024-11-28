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Сегодня, 10:30

Каштанов — о Гончаренко: «Большой тренер, все говорит в глаза»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Нападающий «Факела» Алексей Каштанов в интервью «СЭ» рассказал о работе с Виктором Гончаренко в «Урале».

— Для меня Гончаренко навсегда останется большим тренером. До сих пор не понимаю, как «Урал» мог вылететь в первую лигу. Нет объяснений случившемуся! Виктор Михайлович научил меня многим хорошим вещам.

— Например?

— Советовал не прилипать к защитникам, играть спиной к воротам либо полубоком. Говорил мне, что не надо распыляться, сваливаться на фланги. Вспоминается один момент на тренировке. Кто-то бил по воротам, попал в манекен, мяч отлетел, никто его не подобрал. Гончаренко остановил занятие: «Почему у вас такое отношение? Мы моделируем игру! Да, мяч отлетел от манекена. Ну и что? Когда я был на стажировке у Спаллетти в «Роме», Тотти тоже попал в манекен, но моментально другой футболист подбежал и добил мяч в ворота! Концентрация должна быть здесь и сейчас!» Вот это я четко для себя уяснил.

Вообще он много таких примеров приводил. С ним очень комфортно работалось. Требовательный специалист, который сильно переживает за результат. Вы же и сами видите, насколько он эмоционален на бровке. Места себе найти не может, садится на лавку, вскакивает. Нравится, что Гончаренко может футболисту все сказать в глаза.

Алексей Каштанов и&nbsp;Джемал Табидзе в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала (1:1). «Когда работал в «Пятерочке», весил 115 кг». Каштанов — о «Факеле», Гончаренко и ипотеке

Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
Алексей Каштанов
Виктор Гончаренко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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