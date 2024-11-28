Каштанов — о Гончаренко: «Большой тренер, все говорит в глаза»

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов в интервью «СЭ» рассказал о работе с Виктором Гончаренко в «Урале».

— Для меня Гончаренко навсегда останется большим тренером. До сих пор не понимаю, как «Урал» мог вылететь в первую лигу. Нет объяснений случившемуся! Виктор Михайлович научил меня многим хорошим вещам.

— Например?

— Советовал не прилипать к защитникам, играть спиной к воротам либо полубоком. Говорил мне, что не надо распыляться, сваливаться на фланги. Вспоминается один момент на тренировке. Кто-то бил по воротам, попал в манекен, мяч отлетел, никто его не подобрал. Гончаренко остановил занятие: «Почему у вас такое отношение? Мы моделируем игру! Да, мяч отлетел от манекена. Ну и что? Когда я был на стажировке у Спаллетти в «Роме», Тотти тоже попал в манекен, но моментально другой футболист подбежал и добил мяч в ворота! Концентрация должна быть здесь и сейчас!» Вот это я четко для себя уяснил.

Вообще он много таких примеров приводил. С ним очень комфортно работалось. Требовательный специалист, который сильно переживает за результат. Вы же и сами видите, насколько он эмоционален на бровке. Места себе найти не может, садится на лавку, вскакивает. Нравится, что Гончаренко может футболисту все сказать в глаза.