Глава департамента РФС Виктор Кашшаи высказал свое мнение об эпизоде в матче первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), в котором главный арбитр матча Василий Казарцев наказал форварда хозяев Александра Соболева желтой карточкой за снятую футболу.

Напомним, 23-летний нападающий посвятил гол своей матери, которая ушла из жизни первого августа.

«Правильно ли поступил Казарцев? Работа судьи — следовать правилам и применять их к игре. На поле две команды, и если судья по отношению к одной из не следует букве закона, то вторая имеет право пожаловаться. Мне сложно судить, знал ли Казарцев причину, почему Соболев снял футболку. Часто арбитр просто не видит, что там написано на футболке под низом, особенно на расстоянии 30-40 метров. Уже 15 лет за снятую футболку игрок наказывается предупреждением. Как бы поступил я? Футбол — это только черное и белое. Это особая ситуация. Я понимаю чувства игрока, болельщиков по данному вопросу, но сам не могу дать однозначную оценку», — сказал Кашшаи на видео Youtube-канала «Коммент.Шоу».

Ранее стало известно, что Казарцев принес извинения Александру Соболеву.