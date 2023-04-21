Карвальо заявил, что у него с Гинером всегда были доверительные отношения

Бывший футболист ЦСКА Даниэл Карвальо поделился воспоминаниями о президенте армейцев Евгении Гинере.

«Сигары! Я сам никогда не курил — ни сигар, ни сигарет, разве что кальян. Гинер — человек очень умный, знающий. Кроме сигар он любил вино. Президент учил нас, игроков ЦСКА, наслаждаться ими осознанно. Раз уж куришь — надо понимать, что именно, изучать специфику. Разбираться в оттенках вкуса вина, сортах табака. А не просто сунул сигару в рот и пошел. У нас всегда были добрые, доверительные отношения. Например, когда заходил в раздевалку, обнимал ребят — Вагнера, меня — и выражал свое восхищение. Это были настоящие дружеские объятия. И делал все для нашего комфорта», — приводит слова Карвальо Sport24.

Гинер управляет ЦСКА с 2001 года и по сей день.

Бразилец выступал за московский клуб с 2004 по 2010 год. Вместе с командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).