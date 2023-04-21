Карвальо заявил, что техника Жиркова была на высоте

Бывший футболист ЦСКА Даниэл Карвальо поделился мнением о легендарном игроке армейцев и сборной России Юрии Жиркове.

«Один из лучших русских игроков, с которым я когда-либо находился на поле. У Юрия просто какой-то запредельный уровень таланта. Мы даже шутили, что он больше похож на бразильца, чем на русского. Его техника была на высоте. Жирков прямо выделялся на фоне остальных. Шутки о том, что это он основал футбол в России? Ха-ха, да, это похоже на правду! Мне очень хочется узнать, что русские такого давали Жиркову, что он так долго играл на таком высоком уровне. Юре точно что-то подмешивали в еду! Мы пили много и выигрывали много. Поэтому, может быть, это была водка!» — приводит слова Карвальо Sport24.

Бразилец выступал за московский клуб с 2004 по 2010 год. Вместе с командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).

Жирков завершил карьеру летом прошлого года, поиграв за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо», «Зенит» и «Химки».