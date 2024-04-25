Карвальо — об обвинениях экс-тренера «Осера»: «Зачем подкупать судей, если можно было заплатить нам премиальные?»

Экс-футболист ЦСКА Даниэл Карвальо в комментарии для «СЭ» ответил на обвинения бывшего тренера «Осера» Ги Ру в том, что армейский клуб подкупил судей в четвертьфинале Кубка УЕФА в сезоне-2004/05.

Первая игра в Москве завершилась победой красно-синих — 4:0. В Осере ЦСКА проиграл со счетом 0:2. Ответную встречу обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Вольфгангом Штарком.

«Не думаю, что такое могло быть. Мы были одной из лучших команд Европы в тот период. И выиграли турнир, потому что были лучше других. Зачем президенту ЦСКА подкупать судей, если можно было заплатить нам премиальные? Мы выиграли много титулов подряд. Везде была взятка? (Смеется)», — сказал Карвальо «СЭ».

Ранее Ги Ру заявил, что после первого матча между командами попросил одного парня обыскать сумки арбитров. Молодой человек, по словам экс-тренера «Осера», нашел там «великолепные часы с рубинами».

В сезоне-2004/05 ЦСКА дошел до финала Кубка УЕФА и обыграл «Спортинг» со счетом 3:1.