Каррера заявил, что готов рассмотреть предложение о работе из России

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что рассмотрит предложения о работе в России этим летом.

— У вас были проблемы с выездом из страны. Если поступит предложение из России этим летом, вы готовы вернуться?

— Да. Если поступит предложение, я обязательно рассмотрю его.