Гендиректор «Ахмата»: «Если Ташуева признают лучшим тренером сезона, значит, что мы делаем все правильно»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что РПЛ включила главного тренера Сергей Ташуев в список лучших тренеров этого сезона.

«Если Ташуева признают лучшим тренером в этом сезоне РПЛ, то это будет еще один плюс в нашу копилку. Значит, что мы делаем все правильно и добиваемся результата», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Ахмат» набрал 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Грозненский клуб специалист возглавил в сентябре 2022 года.