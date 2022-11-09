Каррера удивился возвращению Промеса в «Спартак» и пообещал позвонить ему, когда Квинси забьет сотый гол

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» высказался о прекрасной игре Квинси Промеса после возвращения в команду и пообещал написать и позвонить голландцу, когда он забьет сотый гол за красно-белых. Сейчас на счету Квинси 97 мячей.

— Главной звездой той команды был Промес. Удивлены ли тем, как удачно он вернулся в «Спартак»? Ему уже 30, но он все равно лучший снайпер сезона в РПЛ и первый по системе «гол плюс пас». Все дело в Квинси или в снижении уровня чемпионата России?

— В Квинси. Думаю, что он прибавил в самоуважении, стал более опытным игроком. Возможно, ему помогло возвращение в Голландию, в «Аякс». Не думаю, что уровень РПЛ снизился. Но был удивлен тому, что Промес вернулся в «Спартак». В «Аяксе» он мог постоянно выступать в Лиге чемпионов. Но в футболе многое нельзя объяснить логически.

— Промес уже забил 97 голов за «Спартак». Когда забьет сотый, позвоните ему, поздравите?

— И позвоню, и отправлю сообщение!

— Наверняка вы помните игру против «Севильи» в Лиге чемпионов, когда ваш «Спартак» выиграл — 5:1, Промес сделал дубль и отдал две голевые передачи. Это была лучшая ваша игра как главного тренера красно-белых?

— Точно скажу, что это был памятный матч для болельщиков. Если смотреть на результат и уровень этой игры, то соглашусь — это была самая красивая победа того «Спартака». Вообще, в год победы в РПЛ (2017-й. - Прим. И.Р.) у нас было много красивых и важных матчей.

— После поражения в квалификации Лиги чемпионов от ПАОК «Спартак» в последний день трансферного окна продал Промеса в «Севилью». Говорили ли вы руководству клуба этого не делать или купить равноценную замену?

— В тот момент Квинси объявил о желании покинуть «Спартак». Была информация, что он хочет попробовать себя в другом чемпионате. Я не мог помешать ему. Другое дело, что было важно заменить его кем-то другим.