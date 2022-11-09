Каррера вспомнил, как после разгрома «Терека» болельщики «Спартака» заполнили поле: «Было немного боязно. Видел такое только в Бари»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» вспомнил, как болельщики красно-белых отпраздновали золото в сезоне-2016/17, за минуту заполнив поле «Открытие Арены» после финального свистка в матче с «Тереком» (3:0).

— Никогда не забуду, как после финального свистка судьи в матче «Спартак» — «Терек» за какую-то минуту все поле «Открытие Арены» заполонилось болельщиками. Многие игроки признавались, что даже были напуганы — как бы не началась давка. А вы?

— Конечно, было немного боязно. Возможно, было бы лучше, если бы мы обошли стадион с кубком, всем показали бы его. Но такой возможности у нас не было. Понимаю, что, когда 17 (на самом деле 16. — Прим. И.Р.) лет не выигрываешь чемпионский титул, у болельщиков возникают такие эмоции.

— Видели прежде в своей жизни что-то подобное?

— Похожая ситуация была с «Бари», когда мы выиграли серию В. В «Ювентусе» такого не было, там все было четко организовано — обход трибун с кубком, празднование на стадионе и в городе, когда мы с трофеем ездили по Турину на автобусе. У «Юве» столько побед, что уже все отлажено.

— А с «Аталантой»?

— Может быть, в тот день, когда мы, как и в «Бари», оказались в серии А.