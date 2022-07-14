Каррера считает, что у «Спартака» есть все качества для того, чтобы стать чемпионом РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова генерального директора клуба Евгения Мележикова о намерениях стать чемпионами РПЛ в сезоне-2022/23.

«Это нормально для «Спартака» ставить такие цели. У команды есть все качества для того, чтобы их реализовать», — сказал Каррера «СЭ».

По итогам сезона-2021/22 РПЛ «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице. Также клуб стал победителем БЕТСИТИ Кубка России.