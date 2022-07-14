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Сегодня, 17:02

Каррера считает, что у «Спартака» есть все качества для того, чтобы стать чемпионом РПЛ

Екатерина Звенигородская
,  
Мария Куцубеева
Читать «СЭ» в
Массимо Каррера.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова генерального директора клуба Евгения Мележикова о намерениях стать чемпионами РПЛ в сезоне-2022/23.

«Это нормально для «Спартака» ставить такие цели. У команды есть все качества для того, чтобы их реализовать», — сказал Каррера «СЭ».

По итогам сезона-2021/22 РПЛ «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице. Также клуб стал победителем БЕТСИТИ Кубка России.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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