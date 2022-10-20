Каррера считает правильной дисквалификацию Абаскаля и Федотова: «Они должны подавать пример!»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о возможном решении КДК дисквалифицировать Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова.

После первого тайма матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» (2:2) между Федотовым и Абаскалем произошла перепалка. Испанец пытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

«Да, тренеры высказывались на дерби, однако, думаю, было принято правильное решение! Главные тренеры команд должны подавать пример игрокам, да и вообще всем!» — сказал Каррера «СЭ».

Заседание КДК, на котором рассматривается инцидент с Абаскалем и Федотовым, проходит сегодня, 20 октября. В данный момент официальное решение еще не объявлено, однако в СМИ уже появилась информация о том, что Абаскаль будет дисквалифицирован на один матч, а Федотов на две игры (одну из них — условно).