Карраскаль заявил, что ничего не знает о возможном переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал, что думает о возможном переходе своего одноклубника Хесуса Медины в «Спартак».
«Я ничего не знаю, это его тема. Правдива ли информация о переходе? Я не в курсе», — сказал Карраскаль Metaratings.ru.
8 июля главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подтвердил переход Медины в «Спартак».
«СЭ» сообщал, что сумма трансфера 26-летний парагваец может составить около 7,5 миллиона евро.
Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Хавбек провел 45 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.
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14
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15
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
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|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
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